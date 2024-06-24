AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Yollara Başvuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Yollara Başvuracak

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Yollara Başvuracak

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı iddiasıyla ilgili olarak hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Siirt Belediyesinde çalışanların ehliyet ve liyakatlerine bakılmaksızın farklı birimlere görevlendirildiği belirtilirken, AK Parti İl Başkanlığı, belediyelerde yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı mücadele edeceklerini ve mağdur olan çalışanların yanında duracaklarını ifade etti.

24.06.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Siirt Belediyesinin, çalışanlarına mobbing uyguladığı, belediyede çalışanların bir kısmının ehliyet ve liyakatlerine bakılmaksızın Temizlik İşleri Müdürlüğü ve farklı birimlerde görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" DEM Parti'li belediyelerde çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı adımlar yerine yasa, kanunlar ve evrensel insan hakları çiğnenerek zulüm dönemi başlamıştır. Söz konusu belediyelerde yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız. İş yeri değiştirme, onur kırıcı davranışlar, ayrımcılık ve ötekileştirme çabalarına karşı emekçi kardeşlerimizle hukuki mücadele başlatacağız. İlimizde mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında duracağız. DEM Parti'li belediyelere çağrımız hizmet anlayışından uzak davranışlara son vermesi, çalışanların haklarına riayet ederek asli görevleri olan belediyecilik hizmetini yerine getirmesidir."

Kaynak: AA

AK Parti, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Yollara Başvuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı
23:28 Tekbir getiren grup, İstanbul’daki Zorlu Center’ı bastı Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
23:50 EURO 2024’te İnanılmaz maç İtalya, son saniye golüyle turladı EURO 2024'te İnanılmaz maç! İtalya, son saniye golüyle turladı
23:48 Arnavutluk’u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16’ya yükseldi Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
22:47 Mersin’de korkunç olay Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu
22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
21:50 Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu Ölü ve yaralılar var Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2024 00:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Yollara Başvuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement