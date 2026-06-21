AK Parti Kadın Kolları\'ndan Babalar Günü ziyareti

Siirt'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunuldu.

İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve beraberindekiler şehit babası Ali Nur ve esnaf Munci Tokgöz ziyaret edildi.

Nur ve Tokgöz'ün babalar gününü kutlayan Mavi, huzur ve bereket dolu bir ömür dileklerinde bulundu.