AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu

AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak\'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, partisinin 4 Ocak'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

18.12.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, partisinin 4 Ocak'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

Giresun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce büyük bir aşkla ve inançla devraldığı AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevini yaklaşan kongrede devredeceğini belirtti.

Partisinin takdir ve tensipleriyle dava hizmetine Genel Merkez'de devam edeceğini vurgulayan Giresun, şunları kaydetti:

"Sinop'a, teşkilatımıza ve partimize hizmet etmenin onurunu her an yüreğimde hissettim. Görevim boyunca, Sinop'umuza ve hemşehrilerimize layık olmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştım. Şimdi ise bu kutlu bayrağı, daha ileriye taşıyacak arkadaşlarımıza devredeceğiz. Görev sürem boyunca ilmek ilmek işlediğimiz her hizmette, Sinop halkının desteğini her daim yanımızda hissettik. Sinop'un vefakar insanlarına, gösterdikleri sabır, sevgi ve destek için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu şehir için yapılan her hizmet, bu topraklara duyduğumuz minnetin bir göstergesi oldu. Yeni görevimde de aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğim."

Giresun, görevi boyunca kendisinden desteği ve güveni hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer tüm ilgililere teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Giresun, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.