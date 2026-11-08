AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, basın mensuplarıyla buluştu

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AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, basın mensuplarıyla buluştu
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tatar, kentteki bürosunda düzenlediği programda, bölgede huzur ve güvenliğin tesisiyle kentin artık yatırım ve başarılarıyla anıldığını söyledi.

Gabar'da günlük 85 bin varil petrolün çıktığını dile getiren Tatar, "Türkiye'nin petrol başkenti Şırnak'tır. Bugün Şırnak Türkiye'nin parlayan bir yıldızı gibi yol almış, yürüyor." dedi.

Tatar, Şırnak'ta, 9 kilometrelik Kuzey Çevre Yolu Projesi, Cizre Kadın Doğum Hastanesi, Silopi Ağız ve Diş Hastanesi, Uludere ve Beytüşşebap kara yolu, kentin kuzeyinde TOKİ tarafından inşa edilen 1520 konut, Şırnak Kız Yurdu ve Kapalı Spor Salonu ile gençlik merkezi olmak üzere birçok projenin bitme aşamasında olduğunu kaydetti.

Tatar, şunları söyledi:

"Şırnak'ın bir milletvekili olarak 7 gün 24 saat çalışırsam yorulmam. Benim derdim milletimdir, memleketimdir, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğidir. Memleketim geliştikçe kendimi mutlu hissediyorum. Başımı yastığa koyduğum zaman rahat uyuyorum. Hizmetlerimizden rahatsız olanlar olabilir. Ne kadar çalışırsak o kadar kendimizi huzurlu göreceğiz. Bu hizmetleri bize sunan, liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, güzeliz. Birbirimize değer verdikçe değerimiz artar. Bu halkı başımızda taşımaktan şeref duyuyorum."

Tatar, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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