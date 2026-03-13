AK Parti Sivas İl Başkanlığınca şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi - Son Dakika
AK Parti Sivas İl Başkanlığınca şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

AK Parti Sivas İl Başkanlığınca şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi
13.03.2026 12:32
13.03.2026 12:32
AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Valiliğe ait Meva Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partililer ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Ekinci ve Tanrıverdi, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, onların talep ve düşüncelerini dinledi.

Tanrıverdi, programdaki konuşmasında, şehitlerin ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımızdandır. Gazilerimiz ise bu toprakların yaşayan kahramanlarıdır. Aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir onur ve vefa borcudur." ifadelerini kullandı.

İftar programı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

