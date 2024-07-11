Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'ye sunulacak - Son Dakika
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Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'ye sunulacak

AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Teklife göre, 'Yakala, kısırlaştır, sal' metodundan vazgeçilerek 'Yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir' modeline geçilecek. Belediyeler, popülasyon artışı durdurulamaması, hastalık riski ve çeteleşme durumunda sahipsiz hayvanlara ötanazi yapabilecek. Ayrıca, hayvanları terk edenlere para cezası ve hayvan üretimine hapis cezası öngörülüyor.

11.07.2024 19:24  Güncelleme: 20:52
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DİLAN KUTLU

(TBMM)- AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kamuoyunda tartışma yaratan sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin TBMM'de grubu bulunan beş partiyi ziyaret ederek bilgi notunu iletti. AK Parti'nin hazırladığı metne göre, 'Yakala, kısırlaştır, sal' metodundan vazgeçilecek. 'Yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir' modeline geçilecek. Popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi durumunda ilgili belediyeler sahipsiz hayvanlara "ötanazi" yapabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili TBMM'de bulunan beş siyasi partiyi ziyaret ederek, hazırladıkları bilgi notunu grup başkanvekillerine iletti.  Teklifin yarın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Yenişehirlioğlu yaptığı yazılı açıklamada, raporun önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'ye ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifiyle ilgili sunduğu bilgi notuna göre getirilmek istenen düzenlemeler şöyle:

"-Yakala, kısırlaştır, sal metodundan vazgeçilecek. Yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir modeline geçilecek.

-Öncelikle saldırgan, çeteleşmiş, bulaşıcı veya tedavi edilemeyecek hastalığı olanlar olmak üzere sahipsiz hayvanlar tedricen toplanarak bakımevlerine götürülecek.

-Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerlerde bakımevleri tesis edilecek.

-Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olanlara ötanazi uygulanacak.

-Sahiplendirme kampanyaları yürütülecek. Sahiplendirilen hayvanlar kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak ve çiplenerek teslim edilecek."

Tüm bu uygulamalar sonucunda  "popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi" durumunda ilgili belediyeler sahipsiz hayvanlara "ötanazi" yapabilecek.

"Belediyelere hapis cezası"

İlgili metinde, barınaklara alınan hayvanlar "belediyenin sorumluluğu" altında bulunacak. Buna göre;

-Hayvanlarını terk edenlere para cezası verilecek.

-Kurumların sahiplendiği veya belediyenin kendi sorumluluğu alanındaki hayvanları başka bir il/belediye sınırına veya ormana terk etmesine hapis cezası kesilecek.

-Yasadışı hayvan üretimine hapis cezası verilecek.

-Bakanlık; bakımevi kurulumu, rehabilitasyon faaliyetleri ve çalışmalara yönelik yerel yönetim mali destek sağlayacak."

Kanunda yer alan, yerel yönetimlerin bütçelerinden pay ayırma zorunluluğunun süresi uzatıldı.  2027 yılı sonuna kadar, bakanlık uygulama esaslarını bir Yönetmelikle belirleyecek.

"6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası"

İlgililer görevlerini yapmazsa TCK madde 257 "görevi kötüye kullanma suçu" hükümleri uygulanacak. Söz konusu madde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Kaynak: ANKA

Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'ye sunulacak - Son Dakika

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