AK Parti Sözcüsü: Esir takası Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koydu - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü: Esir takası Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT'in koordinesinde Ankara'da gerçekleşen esir takasının, Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti. Çelik, Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

01.08.2024 18:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT'in koordinesinde Ankara'da gerçekleşen esir takasının, Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur.

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 'yurtta sulh, cihanda sulh' şiarı ile bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü: Esir takası Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koydu - Son Dakika
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