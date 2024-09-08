Narin Güran için adalet çağrısı

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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.