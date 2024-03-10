AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Fettah Aksoy, 25 Projesini Tanıttı

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AK Parti Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy, seçilmesi durumunda ilçede hayata geçireceği 25 projenin tanıtımını yaptı.

Belediye Fuar, Sergi ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Aksoy, 2014-2019 yılları arasında görev yaptığı sürede AK Parti hükümetinin desteğiyle ilçeye güzel projeler kazandırdıklarını söyledi.

Parti ayrımı yapmadan ilçedeki her bölgeye 5 yıl boyunca hizmet ettiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Önceki dönemlerde Tatvan'da belediye başkanlığı görevi yürüten tüm belediye başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şu an seçim arifesindeyiz. Allah nasip ederse ve halkımızın desteğiyle seçildiğimizde güzel ilçemizde 25 projemizi hayata geçirmeye başlayacağız. Bu projeler ilçemizde ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımızın talep ettiği projelerdir. Sadece bizi seçenlere değil, ilçemizde yaşayan herkese hizmet etmek için bu yola çıktık. Siyaset seçime kadardır, seçim sonrası hizmet başlar ve İnşallah hükümetimizin desteğiyle ilçemize değer katacak çok güzel projeleri hayata geçireceğiz."

Aksoy, daha sonra hazırladıkları projeleri slaytlar eşliğinde tek tek katılımcılara tanıttı.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Erhan Ayaz, MHP İlçe Başkanı Selahattin Ayyıldız, Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, kanaat önderleri, dernek başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.