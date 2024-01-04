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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde istişare toplantılarına katıldı - Son Dakika
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde istişare toplantılarına katıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde partisinin istişare toplantılarına katıldı. Güler, yüksek hızlı tren projelerinde iptal olmadığını belirtti. Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den hizmetler hakkında bilgi aldı. Güler, AK Parti'nin aile olduğunu vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinde iyi çalışmanın önemini söyledi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde istişare toplantılarına katıldı
04.01.2024 - 12:18,
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde partisinin istişare toplantılarına katıldı.

İlk olarak AK Parti Zara İlçe Başkanlığı binasına gelen Güler, burada parti mensuplarıyla istişarede bulundu.

Güler, yüksek hızlı tren projelerinde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Ülkemiz 6 Şubat 2023 depreminin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem bölgelerindeki çalışmalar tamamen bittikten sonra 3-5 yıla bu bölgemizde hızlı trenle ilgili çalışmalar başlayacak. Projelerimizde iptal yok, tehir var." dedi.

Daha sonra Suşehri ilçesine geçen Güler, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Parti binasında partililer ile bir araya gelen Güler, AK Parti iktidarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AK Parti'ye üye herkesin bu çatı altında aile olduğunu belirten Güler, aile bağlarının her zaman güçlü olması, 31 Mart seçimlerinde her bireyin iyi çalışması gerektiğini söyledi.

Güler'e AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde istişare toplantılarına katıldı - Son Dakika
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