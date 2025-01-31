AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Yeliz Ergin yeniden başkan seçildi.

31.01.2025 18:16
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AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti kongrelerinin şölen havasında geçtiğini söyledi.

AK Parti'nin her geçen yıl büyüyerek üye sayısını artırdığını belirten Şentop, "Kongrelerde sadece yönetimlerde görev alan kişilerin değişikliği işte belli bir süre görev yapanların görevi bırakmaları, yeni arkadaşlarımızın görev almasının şeklinde bir değişiklik olmuyor. Her kongre dönemi yeni fikirleri, yeni düşünceleri, yeni hedeflerin konulduğu, geçmiş dönemlerin değerlendirildiği, bazı konularda perspektif bakış açısının değişikliklerine gidildiği bir dönem oluyor AK Parti'de. Bu bakımdan AK Parti kongreleri beldelerden, ilçelerden, illerden, büyük kongreye kadar, gençlik kollarından, kadın kollarından, büyük kongrelere kadar büyük bir siyaset, fikir, düşünce ve değerlendirme, şöleni, festivali haline de geliyor." dedi.

Şentop, kongreleri AK Parti için her zaman önemli olduğunu aktararak, her kongrenin parti için yenilenme olduğunu dile getirdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin de AK Partinin her zaman kadına değer verdiğini ifade etti.

AK Parti iktidarında kadınların daha fazla söz sahibi olmaya başladığını aktaran Ergin, "Biz AK Parti kadın teşkilatları olarak yalnızca siyaset yapan değil, aynı zamanda milletine hizmet eden, davasına yüreğini koyan ve Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir kadroyuz. Bugün burada bir arada olmamızın tek bir nedeni var. Daha güçlü Türkiye için omuz omuza yürümek. Kadın toplumun temel direğidir. Kadın güçlü olduğunda aile güçlü olur. Aile güçlü olduğunda ise millet güçlü olur. İşte biz bu inançla kadınların siyasete daha fazla sıra sahibi olabilmesi için yıllardır mücadele ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de kongrede konuşma yaptı.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimlerde İl Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ergin seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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