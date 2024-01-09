AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı

AK Parti Tokat Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul'dan dönüşünde Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Tokat Belediye Başkan adaylığı açıklanan Eroğlu, kente döndü.

Tokat- Turhal kara yolu eski sigara fabrikası önünde karşılanan Eroğlu, konvoy ile şehir turu yaptı. Hıdırlık Köprüsü yanında kurulan platformda partilileri selamlayan Eroğlu, buradaki konuşmasında, tekrar belediye başkanlığına aday gösterilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti teşkilatına teşekkür etti.

İlk kez 10 yıl önce belediye başkanı adayı olduğunu belirten Eroğlu, "Genç yaşımızda Rabb'im bize şehrül emin olma fırsatını verdi. İlk günkü heyecanla, aynı şevk ve aşkla huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı'mız şahsımıza bu önemli ve zor görevi tevdi etti. Bizlere inanan, güvenen, 14 yıllık siyasi hayatımda şehrimizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve vatandaşlar katıldı.