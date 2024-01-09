 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'dan dönüşünde Tokat'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Eroğlu, konvoy eşliğinde şehir turu yaparak partilileri selamladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı
09.01.2024 - 19:08,
Abone Ol

AK Parti Tokat Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul'dan dönüşünde Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Tokat Belediye Başkan adaylığı açıklanan Eroğlu, kente döndü.

Tokat- Turhal kara yolu eski sigara fabrikası önünde karşılanan Eroğlu, konvoy ile şehir turu yaptı. Hıdırlık Köprüsü yanında kurulan platformda partilileri selamlayan Eroğlu, buradaki konuşmasında, tekrar belediye başkanlığına aday gösterilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti teşkilatına teşekkür etti.

İlk kez 10 yıl önce belediye başkanı adayı olduğunu belirten Eroğlu, "Genç yaşımızda Rabb'im bize şehrül emin olma fırsatını verdi. İlk günkü heyecanla, aynı şevk ve aşkla huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı'mız şahsımıza bu önemli ve zor görevi tevdi etti. Bizlere inanan, güvenen, 14 yıllık siyasi hayatımda şehrimizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eyüp Eroğlu, AK Parti, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement