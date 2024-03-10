AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.
Kömürcüler ve marangozlar sitelerini ziyaret ederek esnafla görüşen, taleplerini dinleyen Arvas, daha sonra Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.
Vatandaşlarla görüşen, destek talebinde bulunan Arvas, belediyeciliğin ciddi bir iş olduğunu söyledi.
Sahada seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:
"Ziyaret ettiğimiz, elini tuttuğumuz, evine misafir olduğumuz, işyerine gittiğimiz, farklı partilere gönül vermiş tüm kesimlerin belediyeden hizmet beklentisi var. Biz de tüm talepleri not alıyoruz. Bu güne kadar eksik kalan ne varsa tamamlayacağız. Yoğun programlarımıza rağmen hemşerilerimizden aldığımız enerji sayesinde şevkle çalışıyoruz. Vanlıların dua ve desteğiyle 1 Nisan'dan itibaren durmaksızın Van'ın önünü açacak projelerle yeni bir dönemi başlatacağız. Bugüne kadar kamuoyu ile paylaştığımız projelerimiz hakkında çok güzel geri dönüşler alıyoruz."
Kentte kalkınma seferberliği başlatacaklarını dile getiren Arvas, "Gittiğimiz her yerde günlerdir ısrarla anlatıyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçim Van için tarihi bir fırsattır. Bu şehrin bir evladı, içinizden biri olarak yönetmeye değil, hizmet etmeye talibim. Van'ın geleceği için amasız, fakatsız kenetlenmeliyiz. Bu seçim dertlerimize derman olacak, Van'ın aydınlık geleceğine kapı aralayacağız. Şehrimize reva görülen huzursuzluk, kötü gidişat bizim kaderimiz değil, biz bunu değiştireceğiz. 20 yıldır mahrum kaldığımız huzur, güven ve istikrarı tesis edecek, yatırım ortamını iyileştirecek, kalkınma seferberliği başlatacağız." diye konuştu.
İktidar ile uyum içinde çalışarak, AK Parti'nin ortaya koyduğu gerçek belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini anlatan Arvas, şöyle devam etti:
"Havasından ve suyundan hep birlikte faydalandığımız ortak paydamız şehrimize sahip çıkmak, tüm hemşerilerimizin mesuliyetidir. Yeni bir Van için 31 Mart'ta herkesi sandığa gitmeye ve AK Parti adaylarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Şehrimizi ve bizi yakından ilgilendiren kritik bir seçimin arifesindeyiz. Bugüne kadar bize kaybettiren, ekonomimizi yoran, geleceğimizden çalan, sorunlarımızı büyüten anlayıştan kurtulacağız. Bu değişimi birlikte başaracağız."
Arvas'a AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MDK üyesi Zahir Soğanda ve partililer de eşlik etti.
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