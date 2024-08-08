AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu Basın Mensuplarıyla Buluştu

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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İpekyolu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkmenoğlu, her zaman hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kentte yapılan yatırımlardan söz eden Türkmenoğlu, "İlimizin sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek, yeni projeleri hayata geçirmek için bakanlıklarla görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de en fazla mera ve yaylanın Van'da olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarına önem veriyoruz. Gölet ve baraj projelerini hayata geçirmek için çalışma yürütüyoruz. İlimize 12 gölet daha kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlama gayretindeyiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 40 dönüm araziye 800 yataklı yeni hastane binasının inşası için çalışma yürütülüyoruz. İpekyolu, Muradiye, Başkale, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerine de hastaneler yapacağız. İlimizin her alanda gelişmesini önemsiyoruz."