AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çubuklu Barajı\'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

İlçenin Çubuklu Mahallesi'nde yapılması planlanan ve 30 milyon metreküp su depolayacak baraj, 11 mahalleyi kapsayacak.

Barajın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, baraj yapımına kısa sürede başlayacaklarını belirterek, "Her zaman halkımızın yanındayız. Devasa bir projenin yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımıza, bürokratlarımıza ve DSİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Şahna ise barajın inşaatına başlayacaklarını bildirerek, "Yüklenici firmamız belli oldu. Projemizin maliyeti 800 milyon liradır. Barajın rezerve alanında kalacak yerler için kamulaştırma sürecimiz de eş zamanlı yürütülecektir. İkinci etabımızda ise sulama ile ilgili süreç ve maliyeti yaklaşık 2,5 milyar liradır. Barajın ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim." diye konuştu.