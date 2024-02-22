AK Parti ve MHP Adana İl Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet - Son Dakika
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AK Parti ve MHP Adana İl Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet

AK Parti ve MHP Adana İl Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Mitingine Davet

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti. Gülaçtı ve Kanlı, yaptıkları ortak açıklamada, mitinge katılımının her zamanki gibi yoğun olmasını beklendiklerini ifade etti.

22.02.2024 15:32
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AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

Gülaçtı ve Kanlı, yaptıkları ortak açıklamada, mitinge katılımının her zamanki gibi yoğun olmasını beklendiklerini ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana'mız açısından çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. 31 Mart seçimleri, şehrimizin geleceği, çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel şehrin gelişim ve değişim sürecinin başlatılması açısından çok önemlidir. Bu güçlü umudu yaşarken, her zaman 'Allah'ına gurban Adana' diyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine sizleri ziyaret edecek, aranızda bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı pazar günü hep birlikte coşku ve heyecanla

karşılayarak en güzel şekilde ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi güne tanıklık etmeye, heyecan, coşku ve sevincimizi paylaşmaya, geleceği birlikte kucaklamaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti ve MHP Adana İl Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti ve MHP Adana İl Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet - Son Dakika
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