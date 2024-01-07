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AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü meşalelerle karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü meşalelerle karşılandı

AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova'da partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında aday gösterilen Tutuk, kentte kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü meşalelerle karşılandı
07.01.2024 - 22:44,
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AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova'da partililer tarafından meşalele karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilen Ak Parti aday tanıtım toplantısında Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü kentte partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Kent Müzesi önünde toplanan kalabalığa AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü meşalelerle karşılandı - Son Dakika
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