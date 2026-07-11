AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Srebrenitsa Soykırımı Anması - Son Dakika
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