AK Partili Ergezen, KUYAŞ'la ilgisi olmadığını, şirketi ilk kez gördüğünü öne sürdü - Son Dakika
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AK Partili Ergezen, KUYAŞ'la ilgisi olmadığını, şirketi ilk kez gördüğünü öne sürdü

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AK Partili Ergezen, KUYAŞ\'la ilgisi olmadığını, şirketi ilk kez gördüğünü öne sürdü
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CHP'li Akay'ın KUYAŞ Yatırım A.Ş. hakkındaki fon soruşturması iddialarına AK Partili Muaz Ergezen yanıt verdi. Ergezen, şirketi ve hissesini ilk kez bu paylaşımla gördüğünü savunarak şirketle ve adı geçen kişilerle ticari-hukuki bağının bulunmadığını öne sürdü.

(ANKARA) - AK Partili Muaz Ergezen, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, fon soruşturması kapsamında, KUYAŞ Yatırım A.Ş ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Ergezen, KUYAŞ isimli şirketi ve hissesini ise ilk kez bu paylaşımla gördüğünü öne sürdü.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, KUYAŞ Yatırım A.Ş. çevresinde AK Partili isimler, eski bürokratlar ve fon aktörleri arasında girift ilişki ağı tespit ettiklerini iddia etmiş, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın, eski SGK Başkanı ve eski Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eski Başkanı Osman Arıkan Nacar'ın isimlerinin aynı tabloda buluştuğunu öne sürmüştü.

AK Partili Muaz Ergezen, Akay'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akay'ın paylaşımda adı geçen bazı kişileri Ankara'daki bürokrasi geçmişinden ötürü tanıdığını, ancak KUYAŞ isimli şirketi ilk kez bu paylaşımla duyduğunu savunan Ergezen, şirketle ve ilgili şahıslarla herhangi bir ticari ya da hukuki bağının bulunmadığını öne sürdü. Muaz Ergezen'in açıklaması şöyle:

"CHP Milletvekili Sayın Cevdet Akay'ın paylaşımında tarafıma doğrudan yöneltilmiş bir suçlama bulunmamakla birlikte, ismimin bazı iddia ve soru işaretleriyle birlikte anılması nedeniyle oluşabilecek tereddütleri gidermek adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gönderide adı geçen isimlerden Mehmet Selim Bağlı, Ertan Aydın ve Osman Arıkan Nacar'ı, Ankara'da bürokraside görev yapmış pek çok kişinin birbirini tanıdığı ölçüde tanıyorum.

Paylaşımda adı geçen diğer kişileri ise tanımıyorum. KUYAŞ isimli şirketi ve hissesini ise ilk kez bu paylaşımla gördüm. Şirketle veya hisseleriyle bugüne kadar hiçbir ilgim olmadığı gibi, adı geçen kişilerle avukat-müvekkil ilişkisi de dahil herhangi bir ticari ilişkim bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA
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