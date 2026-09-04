AK Partili İnci Pazaryeri\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "Şehir Buluşmaları" kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İnci, ziyaret programı kapsamında ilk olarak AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İnci, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret eden İnci, projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnci, ardından Belediye Meclis Salonu'nda ilçe merkezi ve köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Hükümetin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan İnci, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantının ardından ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İnci, bir fabrikayı gezdi ve şehit ailesiyle bir araya geldi.

Milletvekili İnci'ye ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, ilçe teşkilatı yöneticileri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.