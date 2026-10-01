(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizine ilişkin, "Yetkilileri, bizzat bana da teklif eden, Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika getirenler de dahil olmak üzere herkes hesap vermeli. Benim partime, ülkeme kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Yüz kızartıcı bir olaydır ve sonuna kadar araştırılmalı. Kim olursa olsun, bürokrat olsun, herkesin suçu olan da cezasını çekmeli" dedi.

Daha önce sosyal medyasında ve katıldığı yayınlarda fon krizine ilişkin "Hem partime hem ülkemize büyük bir ihanet. Ucu nereye uzanırsa uzansın, bedelini ödeyecekler. Daha fazla isimler ortaya çıkacak" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ANKA Haber Ajansı'na TBMM'de yeni yasama yılının başlaması ve gündemdeki fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'in yeni yasama yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladığını belirten Bayram, "'Bismillah' dedik. İnşallah Anayasamızı sivil bir şekilde değiştireceğimiz, sivil bir anayasa yapacağımız, Siyasi Partiler Yasası'nı değiştireceğimiz bir dönem olacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayram, olayın sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyleyerek "Yetkilileri, bizzat bana da teklif eden, son dakika getirenler de dahil olmak üzere herkes hesap vermeli. Benim partime, ülkeme kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Yüz kızartıcı bir olaydır. ve sonuna kadar araştırılmalı. Herkes aldığı parayı iade etmeli, görevleri varsa istifa etmeli ve milletimizden özür dilemeli" diye konuştu.

"Başka isimler var mı" sorusuna Bayram, "Kim varsa, ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun" yanıtını verdi.

Bazı siyasetçilerin isimlerinin de gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Bayram, "Kim olursa olsun, bürokrat olsun, herkesin... Suçu olan da cezasını çeksin" dedi.