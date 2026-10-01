AK Partili Serkan Bayram: "Fon krizinde kim varsa, ucu kime dokunursa dokun­sun hesap vermeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Serkan Bayram: "Fon krizinde kim varsa, ucu kime dokunursa dokun­sun hesap vermeli"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Serkan Bayram: "Fon krizinde kim varsa, ucu kime dokunursa dokun­sun hesap vermeli"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizine ilişkin, "Yetkilileri, bizzat bana da teklif eden, son dakika getirenler de dahil olmak üzere herkes hesap vermeli. Benim partime, ülkeme kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Yüz kızartıcı bir olaydır ve sonuna kadar araştırılmalı. Kim olursa olsun, bürokrat olsun, herkesin suçu olan da cezasını çekmeli" dedi.

(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizine ilişkin, "Yetkilileri, bizzat bana da teklif eden, Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika getirenler de dahil olmak üzere herkes hesap vermeli. Benim partime, ülkeme kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Yüz kızartıcı bir olaydır ve sonuna kadar araştırılmalı. Kim olursa olsun, bürokrat olsun, herkesin suçu olan da cezasını çekmeli" dedi.

Daha önce sosyal medyasında ve katıldığı yayınlarda fon krizine ilişkin "Hem partime hem ülkemize büyük bir ihanet. Ucu nereye uzanırsa uzansın, bedelini ödeyecekler. Daha fazla isimler ortaya çıkacak" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ANKA Haber Ajansı'na TBMM'de yeni yasama yılının başlaması ve gündemdeki fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'in yeni yasama yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladığını belirten Bayram, "'Bismillah' dedik. İnşallah Anayasamızı sivil bir şekilde değiştireceğimiz, sivil bir anayasa yapacağımız, Siyasi Partiler Yasası'nı değiştireceğimiz bir dönem olacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayram, olayın sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyleyerek "Yetkilileri, bizzat bana da teklif eden, son dakika getirenler de dahil olmak üzere herkes hesap vermeli. Benim partime, ülkeme kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Yüz kızartıcı bir olaydır. ve sonuna kadar araştırılmalı. Herkes aldığı parayı iade etmeli, görevleri varsa istifa etmeli ve milletimizden özür dilemeli" diye konuştu.

"Başka isimler var mı" sorusuna Bayram, "Kim varsa, ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun" yanıtını verdi.

Bazı siyasetçilerin isimlerinin de gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Bayram, "Kim olursa olsun, bürokrat olsun, herkesin... Suçu olan da cezasını çeksin" dedi.

Kaynak: ANKA
Serkan BayramMilletvekiliSon DakikaİstanbulAK PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:52
AK Partili Kıratlı’dan Genel Kurul’u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:31:47. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Partili Serkan Bayram: "Fon krizinde kim varsa, ucu kime dokunursa dokun­sun hesap vermeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei