Zorlu ve Tarr Ankara'da buluştu - Son Dakika
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Zorlu ve Tarr Ankara'da buluştu

Zorlu ve Tarr Ankara\'da buluştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Macaristan Kültür ve Sosyal İlişkiler Bakanı ve Tisza Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zoltán Tarr ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanırken, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 hazırlıkları ele alındı. Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti ve ortak projeler için iş birliği mesajı verdi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Macaristan Kültür ve Sosyal İlişkiler Bakanı ve Tisza Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zoltán Tarr ile bir araya geldi. Zorlu, görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkileri ile Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 hazırlıklarını ele aldıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Macaristan'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan Kültür ve Sosyal İlişkiler Bakanı ve Tisza Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zoltán Tarr ile makamında bir araya geldik.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş Macar halkına selamlarını ilettik.

Yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvemizin yanı sıra COP31 kapsamında gerçekleştirebileceğimiz çalışmaları değerlendirdik.

Özellikle bölgemizdeki gelişmeler karşısında Türkiye-Macaristan ilişkilerinin artan stratejik önemini vurguladık. Önümüzdeki süreçte ortak proje ve faaliyetleri hep birlikte hayata geçireceğiz.

Sayın Bakan'a nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zorlu ve Tarr Ankara'da buluştu - Son Dakika

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