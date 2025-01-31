Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

31.01.2025 19:49
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'CUMHURBAŞKANINA hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika

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