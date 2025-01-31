Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
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