Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

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'CUMHURBAŞKANINA hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.