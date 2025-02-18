Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı - Son Dakika
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı

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Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

18.02.2025 11:17  Güncelleme: 19:42
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklananakademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. Paylaşımda isim belirtmediğini, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini aktaran Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANMASINA BAŞLANACAK

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçu için Adalet Bakanlığından kovuşturma izni verildiği ifade edilen iddianamede, dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüpheli Ör'ün, suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatıldı.

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları birden fazla vakit diliminde gerçekleştiren şüphelinin suçu zincirleme suretle işlediği aktarıldı. İddianamede, şüphelinin "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı
Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Uğur null:
    Seçime kadar önüne geleni içeriye alacaklar herhalde. Muz cumhuriyetinde bile bu zulüm olmaz. Neyse 2 sene kaldı sıkın dişinizi. Kalmaz inşaAllah o güne... 964 1139 Yanıtla
  • Volkan:
    "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu ciddiyetini artık kaybetti. ağzını açana bu suçtan hapis veriyorlar. 787 52 Yanıtla
  • k K:
    Anayasanın ve kanunların sağladığı ifade özgürlüğünü hakaret olarak kullanan savcıları Aslında görevlerini kötüye kullanmaktan dolayı yargılamak gerekiyor. 487 25 Yanıtla
  • barış özcan:
    Düşünce özgürlüğü adı altında kimse kimseye küfür edemez, ayrıca Düşünce özgürlüğü bu değildir. O zaman aksığrlar diyene, chp lilere bb hepsine küfür edelim, sonra ben düşüncemi söyledim de olur mu hiç. 58 267 Yanıtla
  • Mehmet Malatyalı Yıldırım:
    Ya kardeşim hergün bu haberleri okumaktan biz bıktık başkanın avukatları ve başkan bundan bıkmadı hergün dava hergün gündem bu demekki yanlış bişeyler var yargının başka işi yokmu lan yeter artık madem istenmeyen bişeyler var baş istifanı çık emekliliğin tadını çıkar korkma senin emekli maaşın 14 bin TL olmayacak ek işe ihtiyaç duymayacaksın 284 9 Yanıtla
  • numan yildız:
    yunus bey alıntınız aldk işlemler başlanacak merak etme 7 198 Yanıtla
  • Aa:
    kimse kimseye hakaret edemez hele bir devlet başkanına ama bazen eleştiride hakaret sayılıyor bunu engelleyin 53 11 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Kim konuşsa derhal dava açılıyor yeni demokrasimiz hayırlı olsun 10 4 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Sanırım tüm dünya tarihinin en fazla davasını dünya rekorunu kirilamayacak derecede sayıya ulastiracak CB, ve yine tarihte bir ülkenin liderinden bu kadar insanın nefret ettiği başka bir lider daha secilemeyecek,oysa İslam dini hoşgörüyü bağışlamayı eleştiriyi dikkate almayı neden olumsuz bendemi hata diye ozelestri yapmayı emreder... 12 2 Yanıtla
  • Aa:
    Ne demişki 5 0 Yanıtla
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