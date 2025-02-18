Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı

Ali Arslan:

Sanırım tüm dünya tarihinin en fazla davasını dünya rekorunu kirilamayacak derecede sayıya ulastiracak CB, ve yine tarihte bir ülkenin liderinden bu kadar insanın nefret ettiği başka bir lider daha secilemeyecek,oysa İslam dini hoşgörüyü bağışlamayı eleştiriyi dikkate almayı neden olumsuz bendemi hata diye ozelestri yapmayı emreder...