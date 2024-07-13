Akademisyenler, François Burgat'nın gözaltı kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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Akademisyenler, François Burgat'nın gözaltı kararına tepki gösterdi

Farklı ülkelerden bir grup akademisyen, İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmalarıyla bilinen Fransız siyaset bilimci François Burgat hakkında sosyal medya hesaplarında Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verilmesine tepki göstererek, ifade özgürlüğü çağrısı yaptı. Londra'dan Beyrut'a kadar farklı yerlerden onlarca akademisyen, yayınladıkları ortak bildiri ile Fransız siyaset bilimci Burgat'nın maruz kaldığı 'yıldırma yöntemlerini' kınadı.

13.07.2024 19:23
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Farklı ülkelerden bir grup akademisyen, İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmalarıyla bilinen Fransız siyaset bilimci François Burgat hakkında sosyal medya hesaplarında Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verilmesine tepki göstererek, ifade özgürlüğü çağrısı yaptı.

L'humanite gazetesinin haberine göre, Londra'dan Beyrut'a kadar farklı yerlerden onlarca akademisyen, yayınladıkları ortak bildiri ile Fransız siyaset bilimci Burgat'nın maruz kaldığı "yıldırma yöntemlerini" kınadı.

Akademisyenler, Burgat'nın İslam dünyası ile ilgili konularda eserlerine başvurulan uzman bir isim olduğunu hatırlatarak, Fransız siyaset bilimciye yönelik gözaltı kararına tepki gösterdi.

Fransa'da aktivistlerin, öğrencilerin, sendika yetkililerinin ve siyasetçilerin olduğu gibi Burgat'nın da "terör propagandası" yapma suçlamasıyla hedef alındığını dile getiren akademisyenler, devlet kurumları tarafından uzmanlığına başvurulan bir ismin "şüpheli" konumuna düşmesinin, Fransa'da hak ve özgürlüklere karşı "sert bir rüzgar" estiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Akademisyenler, Burgat'nın gözaltına alınmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirdi.

Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili 2 Ocak'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle bir Yahudi kuruluşun hedefi olmuş ve 9 Temmuz'da "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence şehrinde gözaltına alınmıştı.

Burgat'nın avukatlığını yapan İslamofobi platformu kurucusu Rafik Chekkat, Fransız siyaset bilimci hakkındaki gözaltı kararının aynı gün yerel saatle 16.00 civarında kaldırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Siyaset, Londra, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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