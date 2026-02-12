Akademisyenlerin Emeklilik Yaşı 72'ye Çıkıyor - Son Dakika
Akademisyenlerin Emeklilik Yaşı 72'ye Çıkıyor

12.02.2026 18:51
Selçuk Özdağ, akademisyenlerin emeklilik yaşının 72'ye çıkarılması için TBMM'ye teklif sundu.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Akademisyenlerin emeklilik yaşının 72'ye çıkması hususunda TBMM'ye kanun teklifimizi sunduk. Emeklilik yaşının 67'den 72'ye çıkarılmasıyla, tecrübeli akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yükseköğretim sisteminde daha uzun süre istifade edilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşım yapan Özdağ, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumları, bir ülkenin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişiminin lokomotifi konumundadır. Bu kurumlardaki en değerli kaynak, uzun yıllara dayanan akademik birikim, tecrübe ve uzmanlığa sahip olan öğretim üyeleridir. Günümüzde tıp ve yaşam standartlarındaki ilerlemelerle birlikte insanın verimli çalışma yaşı ve ortalama yaşam süresi uzamıştır."

Kanun teklifimiz ile emeklilik yaşının 67'den 72'ye çıkarılmasıyla, tecrübeli akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yükseköğretim sisteminde daha uzun süre istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle yeni kurulan veya uzman kadro ihtiyacı duyan üniversitelerde, deneyimli hocaların sistemde kalması eğitim kalitesini artıracaktır. Bir yandan yaş haddi artırılırken, diğer yandan belirli görevlendirmelerle çalışan 'öğretim görevlileri' için 67 yaş sınırının korunmasıyla sistemin dinamizmi ve kadro dengesi gözetilmiştir."

Kaynak: ANKA

