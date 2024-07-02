Akbank Kısa Film Festivali Filmleri Akbank Sanat'ta Seyirciyle Buluşuyor

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Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali'nin ulusal yarışma seçkisinde yer alan filmler, yeniden Akbank Sanat'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan "20. Akbank Kısa Film Festivali Festival Kısaları Akbank Sanat'ta" etkinliği, 9, 16 ve 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında "Festival Kısaları" bölümünde yer alan toplam 15 kısa film, ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Gösterim programında bu akşam "Sonunda", "Evcil" ve "Kurbağalar" filmleri, 9 Temmuz'da "Defineciler", "Hangi Gece Büyüdüysem" ve "Görüşürüz Kaplumbağa", 16 Temmuz'da "Zarafet ve Şiddet Arasında", "Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok" ve "Kafamdaki Polis", 23 Temmuz'da "Dank", "Ben Süpermarket Değilim" ve "Tarihte Yaşanmamış Olayla", "Kaç Gün Sürecek", "Kafamın İçinde Atlar Koşuyor" ve "Onun Kalesinde" filmleri gösterilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için "www.akbanksanat.com" adresleri ziyaret edebilir.