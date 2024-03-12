20. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen "Forum Senaryo Yarışması"nın finalistleri belli oldu.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival 25 Mart-4 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
"Forum: Senaryo Yarışması"nda, Ozan Muhammed Talay'ın "Flanör", Kartal Gür'ün "Ana Kız", İpek Karan'ın "Sakin Bir Gece", Ozan Sertdemir'in "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol", Ahmet Duvar'ın "Karayazı", Burcu Aykar'ın "Rüyamda Ama", Serkan Fakılı'nın "Karga" ve İlayda İşleri'nin "Tarla Fareleri" adlı eserleri finale kaldı.
"En İyi Senaryo" ödülünün 50 bin lira olarak açıklandığı yarışma kapsamında, 27-29 Mart'ta Akbank Kısa Film Forum'da çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler de düzenlenecek.
Festival hakkında detaylı bilgi için "www.akbankkisafilmfestivali.com" ve "www.akbanksanat.com" adresleri ziyaret edilebilir.
Son Dakika › Güncel › Akbank Kısa Film Festivali Forum Senaryo Yarışması Finalistleri Belli Oldu - Son Dakika
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