Akbelen davasında Danıştay Savcısı'ndan 'kamu yararı' mütalaası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akbelen davasında Danıştay Savcısı'ndan 'kamu yararı' mütalaası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akbelen davasında Danıştay Savcısı\'ndan \'kamu yararı\' mütalaası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbelen'deki 7 köyün sınırlarındaki zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali davasında Danıştay Savcısı, kararda 'kamu yararı' bulunduğu yönünde mütalaa verdi.

Haber: Erva GÜN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Akbelen Avukatı İsmail Hakkı Atal, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının "acele kamulaştırmasını" içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptal istemiyle açılan davanın duruşmasında, Danıştay Savcısı'nın söz konusu kararda "kamu yararı" bulunduğu yönünde mütalaa verdiğini söyledi.

Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının "acele kamulaştırmasını" içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptal istemini duruşmalı olarak görüştü. Duruşmanın ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hak savunucuları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önünde bir araya geldi.

Akbelen avukatı İsmail Hakkı Atal, duruşma sürecine ve hukuki gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Atal, 9 Ocak 2026'da zeytinlik ve tarım arazisi niteliğindeki 679 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı çıkarıldığını, kendilerinin de bu 679 parselden 104 parsel aleyhine Cumhurbaşkanlığı Kararı'na karşı iptal davası açtıklarını hatırlattı. Atal, bugün yapılan duruşmada Danıştay Savcısı'nın söz konusu kararda "kamu yararı" bulunduğu yönünde mütalaa verdiğini söyledi. Şu anda tüm parseller için sürecin durduğunu kaydeden Atal, mahkemenin kararını yaklaşık 20 gün veya en geç bir ay içerisinde açıklayacağını kaydetti.

"ŞİRKETİN BİR YILDA KAÇ LİRA KAZANDIĞINI AÇIKLAYAMADILAR"

MAPEG'i "sömürge madenciliği kurumu" olarak nitelendiren ve toplumsal maliyet analizi yapılmadan maden ruhsatları verildiğini savunan Atal, duruşmada dile getirdikleri verileri ve şirketin kazancına ilişkin şunları söyledi:

"Avrupa Sağlık ve Çevre Birliğinin bilimsel çalışmasına göre bu Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin her yıl öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yılda 80 milyar lira para harcıyor. ve biz şunu sorduk duruşmada: 80 milyar lira devletin bu termik santral nedeniyle zararı var. Şunu sorıyoruz: 'Bu termik santral, YK Enerji yılda kaç lira para kazanıyor?' Biz bununla ilgili bir bilgi bulamadık çünkü. Davalı vekilleri burada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vekili, MAPEG'in Genel Müdürü bu konuda bir açıklama yapsınlar veya YK şirketi'. İki defa ısrarlı talepte bulunmama rağmen şirketin kaç lira kazandığı yönünde bir beyanda bulunamadılar."

"MAPEG GENEL MÜDÜRÜ ŞİRKETİN AVUKATI GİBİ KONUŞTU"

Duruşmaya katılan MAPEG Genel Müdürü'nün açıklamarına tepki gösteren Atal, Genel Müdürün "Biz bu Zeytin Kanunu'nu aşamadık. Zeytin Kanunu'nu aşamadığımız için böyle bir taslak hazırladık. Biz bu yasayı biz hazırladık" şeklindeki ifadelerine "hayret" ettiklerini belirtti. MAPEG Genel Müdürü'nün şirketin avukatı gibi konuştuğunu ileri süren Atal, şöyle devam etti:

"MAPEG yasayı çıkartıyorsa, MAPEG yasayı hazırlayıp oradan tak diye çıkartılıyorsa o zaman Meclis niye var? Milletvekilleri niye var? MAPEG müdürü gitsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tek başına otursun. Madenciler için istediği yasayı çıkartsın. İstediği yasayı Cumhurbaşkanlığına sunsun. Demek ki dedik, Cumhurbaşkanlığını aldatmış. Bütün bu toplumsal maliyet analizini, sağlık harcamaları giderini saklayarak Cumhurbaşkanlığının önüne sahte bir dosya sunmuş MAPEG müdürü şirket için çalışarak ve ondan sonra da arkasından bu bizim dava açmak zorunda kaldığımız, bu kadar köylünün perişan olduğu acele kamulaştırmanın iptali davasını açmak zorunda kaldık.

"KAMU YARARI KARARI GEÇERSİZ VE YETKİSİZ KURUMLARCA ALINDI"

Bunlar 2024'te MAPEG'e kamu yararı kararı aldırıyorlar. Cumhurbaşkanı kararı o kamu yararı kararına dayanarak çıkartılıyor, onun altlığı. Ama MAPEG kamu yararı kararını çıkarttığı zaman Akbelen'deki, İkizköy'deki, Karacahisar'daki zeytinlikler Zeytin Yasası'nın koruması kapsamında. Henüz Zeytin Yasası 2025 Haziran-Temmuz ayında çıkartılan, biliyorsunuz, AKP-MHP ortaklarının çıkarttığı yasayla delindi. ve dolayısıyla henüz o yasa çıkartılmadığı için Zeytin Yasası'nın koruması kapsamında olduğundan o kamu yararı kararı geçersiz. Diğer taraftan kamu yararı kararını da alması gereken kurum almamış. MAPEG'in o kamu yararı kararını alma yetkisi yok. Bunu alması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı."

Kaynak: ANKA
DanıştayGüncelTarımÇevreKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu Libya’da da petrol üretimi kısmen durdu Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Kadir İnanır’ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor Mirasında gözler 17 Eylül’e çevrildi Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi
Pamukova’da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı Pamukova'da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı Skandal bununla sınırlı değil 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
Yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu Ölmeden önce eski sevgilisini suçlamış Yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu! Ölmeden önce eski sevgilisini suçlamış
19:33
Altında kritik saatler Gözler 21.00’e çevrildi
Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi
18:41
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 19:37:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Akbelen davasında Danıştay Savcısı'ndan 'kamu yararı' mütalaası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement