Akçaabat Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Akçaabat Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Akçaabat Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin başarılarına vurgu yaparak, ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti. Engellilere destek sağlayan projelerin hayata geçirildiğini ve engelsiz parklar oluşturulduğunu ifade etti.

13.05.2024 15:35
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, sanattan spora, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kısacası her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Engellilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve onların günlük yaşam içinde rahatlıkla yerlerini alabilecek şartları oluşturmanın en büyük görevleri olduğunu ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Akçaabat'ı engelsiz bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle var gücümüzle çalışıyor ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde engelli kardeşlerimizi gözeterek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Ekiplerimizce tespit edilen engelli kardeşlerimize akülü ve tekerlekli sandalye gibi destekler sağlayarak her zaman onların yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İlçelerimizde engelli vatandaşlarımızın rahat kullanımı için engelsiz parklar oluşturuyoruz. Ayrıca engelli hemşehrilerimizin sosyal hayatını kolaylaştıracak birçok çalışmayı Rabbimin izniyle hayata geçireceğiz. Unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika

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