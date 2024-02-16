Trabzon\'un Akçaabat ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

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Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Ekim, yayımladığı mesajda, vatanı kendilerine emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri rahmetle andığını belirterek, Akçaabatlı hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutladı.

Şanlı tarihin, aziz milletin bağımsız yaşama tutkusu sayesinde nice kahramanlık destanlarına sahne olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklar göstererek, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden kadın erkek, genç yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan tüm kahramanlarımız, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. 17 Şubat'ta düşman işgalinden kurtarılan güzel şehrimizi mamur etmek, tüm vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti vermek en kutsal görevimizdir. Bu güzel kenti sağlıklı, yaşanılabilir, çağdaş dünyayla bütünleşen bir kent haline getirmek, sadece hemşerilerimize karşı değil, atalarımıza karşı da vefa borcumuzdur. Bizler bu bilinç ve kararlılıkla bıkmadan ve yorulmadan çalıştık, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Ekim, vatanın güzide şehri Akçaabat için el ele, kol kola vererek güzel hizmetlerde bulunacaklarının altını çizerek, "106 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum." ifadesini kullandı.