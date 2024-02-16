Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.
Ekim, yayımladığı mesajda, vatanı kendilerine emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri rahmetle andığını belirterek, Akçaabatlı hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutladı.
Şanlı tarihin, aziz milletin bağımsız yaşama tutkusu sayesinde nice kahramanlık destanlarına sahne olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:
"Büyük fedakarlıklar göstererek, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden kadın erkek, genç yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan tüm kahramanlarımız, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. 17 Şubat'ta düşman işgalinden kurtarılan güzel şehrimizi mamur etmek, tüm vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti vermek en kutsal görevimizdir. Bu güzel kenti sağlıklı, yaşanılabilir, çağdaş dünyayla bütünleşen bir kent haline getirmek, sadece hemşerilerimize karşı değil, atalarımıza karşı da vefa borcumuzdur. Bizler bu bilinç ve kararlılıkla bıkmadan ve yorulmadan çalıştık, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."
Ekim, vatanın güzide şehri Akçaabat için el ele, kol kola vererek güzel hizmetlerde bulunacaklarının altını çizerek, "106 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'un Akçaabat ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi Ankara'da esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara simit götürürken, esnaflar da çeşitli ikramlarda bulundu. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda yer alan yazı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?