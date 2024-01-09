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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti - Son Dakika
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe halkına söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti. Ekim, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, projelerin tamamına yakınını hayata geçirdiklerini vurguladı. Ayrıca kültür sanat faaliyetlerinin önemine değindi ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti
09.01.2024 - 15:24,
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe halkına söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekim, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, görev süresince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vadettikleri projelerin tamamına yakınını gayretli çalışmalar neticesinde hayata geçirdiklerini vurgulayan Ekim, "Akçaabat halkımıza söz verdiğimiz işlerin büyük bir kısmını tamamladık. Bir kısmının inşaatı devam ederken kalan kısmının da projeleri ilerliyor. Bunların yanı sıra şehrimizde irili ufaklı birçok çalışma da yaptık." ifadesini kullandı.

Ekim, üreten bir belediye olarak her zaman farklarını ortaya koyma gayesinde olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız yatırımlarla ve çalışmalarla örnek teşkil ettik, etmeye de devam ediyoruz. Akçaabat Belediyesi'ni farklı kılan özelliklerden bir tanesi de kültür sanat faaliyetleridir. Bizim vazgeçilmezlerimiz arasında kültür sanat faaliyetlerimiz büyük önem arz ediyor. Şehrimizde yılın her mevsiminde hem belediyecilik çalışmaları yapılıyor hem kültür sanat faaliyetleri düzenleniyor hem de sportif aktiviteler gerçekleştiriliyor."

Görev süresi boyunca halkın yanından hiç ayrılmadığını da anlatan Ekim, şunları kaydetti:

"Birlikte ürettik, birlikte uyguladık. 'Akıl akıldan üstündür, ortak akıl her şeyden üstündür' düsturu ile hareket ettik. Akçaabat'ımızda altyapıdan üstyapıya, devasa yatırımlardan mega projelere, kültürden sanata, spordan turizme, tarım destekleme projelerinden istihdama kadar birçok örnek işe imza attık."

Ekim, projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önceki dönem ve şimdiki bakanlara, valilere, milletvekillerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Osman Nuri Ekim, Tarım, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, söz verdikleri işlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti - Son Dakika
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