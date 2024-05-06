Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek

Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği 9-12 Mayıs\'ta düzenlenecek

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği, 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Osman Nuri Ekim, tiyatronun Akçaabat'ta herkes tarafından sevildiğini ve ilgiyle takip edildiğini belirtti. Şenlik kapsamında çocuklar hem eğlenecek hem de birçok şey öğrenecekler. Tüm oyunlar ücretsiz olarak Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

06.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Akçaabat Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği, 9-12 Mayıs'ta yapılacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ta büyük küçük herkesin tiyatroyu sevdiğini ve ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Yetişkinler için Erol Günaydın Tiyatro Günleri, çocuklar için de Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği'ni düzenlediklerini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Çocuk tiyatro şenliğimizin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğiz. Minik tiyatro severlerimiz hem eğlenecekler hem de birçok şey öğrenecekler. Çocuk tiyatro oyunlarımızın tamamı ücretsizdir. Şenliğin bitiminden sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde belirli aralıklarla aynı oyunlar okullarda da sahnelenecek. Şimdiden tüm minik tiyatro severlerimizi ve ailelerini tiyatro şenliğimize davet ediyorum."

Şenlik kapsamında tüm oyunlar Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Erol Günaydın, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

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