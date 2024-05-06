Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği 9-12 Mayıs\'ta düzenlenecek

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Akçaabat Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği, 9-12 Mayıs'ta yapılacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ta büyük küçük herkesin tiyatroyu sevdiğini ve ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Yetişkinler için Erol Günaydın Tiyatro Günleri, çocuklar için de Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği'ni düzenlediklerini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Çocuk tiyatro şenliğimizin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğiz. Minik tiyatro severlerimiz hem eğlenecekler hem de birçok şey öğrenecekler. Çocuk tiyatro oyunlarımızın tamamı ücretsizdir. Şenliğin bitiminden sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde belirli aralıklarla aynı oyunlar okullarda da sahnelenecek. Şimdiden tüm minik tiyatro severlerimizi ve ailelerini tiyatro şenliğimize davet ediyorum."

Şenlik kapsamında tüm oyunlar Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.