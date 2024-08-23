Akçaabat\'ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor

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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki dereler, DSİ'nin hazırladığı proje doğrultusunda ıslah ediliyor.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje doğrultusunda Karantina, Şehit ve Çatalzeytin derelerinde eş zamanlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, öngörülemeyen doğal afetlere karşı Akçaabat'ı hazır ve daha güvenli hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Olası sel ve su baskınlarına karşı ilçedeki tüm derelerde DSİ'nin başlattığı proje kapsamında çalışma yapılarak gerekli önlemler alınacağına dikkati çeken Ekim, proje kapsamında ihtiyaç duyulan derelerin üstünün açıldığını, debi akış aksının düzenlendiğini ve temizlendiğini aktardı.

Ekim, Akçaabat'ın her açıdan daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha güvenli bir şehir olması için gayretle çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre mühendisi bir belediye başkanı olarak, kentleşmenin mevcut alanda bulunan dereler üzerindeki olumsuz etkilerini çok net tahlil edebiliyorum. Bu sebeple Akçaabat'ımızda kentleşmenin dereler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek adına Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğümüz, ilçe genelinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Olası bir doğal afet durumunda yaşanacak maddi ve manevi hasarı en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Herkesin malumu 19 Haziran 1990 tarihinde Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi yaşandı ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. Geçmişimizde böyle bir yaşanmışlık varken önümüzdeki senaryoları tek tek değerlendiriyor, hem şehrimizi hem de hemşehrilerimizi en iyisi için hazırlıyoruz. Şehrimiz için dere ıslah çalışmalarının çok büyük önem arz ettiğini özellikle vurguluyorum."

Ekim, derelerin ıslahına destek olan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya da teşekkür etti.