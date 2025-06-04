Akçaabat\'ta Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'nde Hüseyin Aydın'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün bölgede sürdürülen arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine devam etti.

Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlanıyor.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde selin ardından oluşan çamur ve birikintilerin temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar da devam ediyor.