Akçaabat'ta Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde dün denize girdikten bir süre sonra kaybolan Hüseyin K'yi (33) arama çalışmalarına devam edildi.
Yıldızlı açıklarında dalgıçlar tarafından suda bulunan ceset, kıyıya çıkarıldı.
Hüseyin K'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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