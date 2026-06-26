Akçadağ Motofest Başladı - Son Dakika
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Akçadağ Motofest Başladı

Akçadağ Motofest Başladı
26.06.2026 15:39
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Malatya'da motosiklet tutkunları bir araya geldi, festival 3 gün sürecek.

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akçadağ Belediyesince düzenlenen "Akçadağ Motofest" başladı.

Emlak Konut GYO ve Malatya Dopamin Motosiklet Kulübünün destekleriyle Sultansuyu Tarım İşletmesi alanında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.

Motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması için Malatya'da buluşan motosikletseverler, festival alanına kurulan stantlarda kentin kültürel değerlerini tanıma imkanı buldu.

Festivalde, gösteri ve konserlerin yanı sıra eğitimler de düzenleniyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, AA muhabirine, festivalin ilçelerinde düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den birçok motosikletseverin etkinliğe katıldığını aktaran Ulutaş, "6 Şubat depreminden sonra ilimiz ve ilçemiz hızlı şekilde toparlandı. Vatandaşlarımızın sosyal olarak düzelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu da üzerine kattığımız bir etkinlik oldu. Türkiye genelinden misafirlerimizin katılımıyla 3 gün sürecek, herkesi bekliyoruz." dedi.

Malatya Dopamin Motosiklet Kulübü Başkanı Hüseyin Gazi Dere de etkinliği gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Dere, "Malatya'ya böyle bir organizasyon kazandırdığımız için mutluyuz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm festivallere katılmıştık ama bugün Kocaeli, Ağrı, Van, Trabzon, Yozgat'tan çok fazla gelen var. Katılım çok fazla." diye konuştu.

Festival Sorumlusu Yasin Katı ise ilçede güzel bir faaliyetin düzenlendiğini söyledi.

Festival, 28 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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