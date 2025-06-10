Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.
Kırsal Alıncak Mahallesi'nde M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K, kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Borç Yüzünden Kanlı Kavga - Son Dakika
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