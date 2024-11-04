Akçakale'de Dolandırıcılıkla Mücadele

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 11 cep telefonu, 7 sim kart ve sim kart bloğu ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Zanlıların 10 kişiyi 3 milyon 350 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.