Akçakale'de Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Günören Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına dengesini kaybederek düşen Hatice Tim, gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Tim, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
