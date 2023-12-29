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Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve yapılan aramada çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Zanlıların 14 ilde 21 kişiyi dolandırdığı belirlendi. 3 zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Şanlıurfa\'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
29.12.2023 - 19:37,
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada, 9 cep telefonu, 4 SIM kart, 80 uyuşturucu hap ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Zanlıların 14 ilde 21 kişiyi söz konusu yöntemle dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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