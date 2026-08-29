Akçakale'de Yaya Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya İdris Deniz hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.B.'nin kullandığı 34 JR 5815 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Deniz'e (58) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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