Akçakiraz'da Hafızlar İçin Özel Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Akçakiraz'da Hafızlar İçin Özel Tören Düzenlendi

01.06.2025 00:34
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Elazığ'ın Akçakiraz beldesindeki Altınçevre Kur'an Kursu, hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci için özel bir tören düzenledi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte her hafız için isim ve fotoğrafların yer aldığı pastalar kesildi.

Altınçevre Kur'an kursunda hafızlara özel tören: 22 hafız için 22 pasta kesildi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Akçakiraz beldesindeki Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu, hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci için anlamlı bir tören düzenledi. Her hafız için özel hazırlanan, isim ve fotoğraflarının yer aldığı pastalar duygusal anlara sahne oldu.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde yer alan Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu, hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci için özel bir program düzenledi. Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte hafızlar için hazırlanan 22 ayrı pasta, hafızların isimleri, fotoğrafları, başladıkları tarih ve hocalarının isimleriyle süslendi. Programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, Altınçevre Kur'an Kursu Yöneticisi ve Miraç Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Yazar, hafızlar, hafız adayları ve çok sayıda aile katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler sahneye davet edilerek onurlandırıldı. 22 pastanın kesildiği törende zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Etkinlikte konuşan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hafızlığın büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak genç hafızları ve emeği geçen hocaları tebrik etti. Müftü Üstündağ, "Evladını hafız yapmak bir anne ve baba için çok güzel bir karardır, güzel bir hadisedir. Evladını hafız yapmak isterken öğrenmiş olduğu kursun kalitesi, güzelliği de ayrı bir güzelliktir. Burada bulunan anne ve babalara, çocuklarınızı hafız yapma isteğinizle büyük bir güzelliğe imza attınız ve çocuklarınızı güzel bir mekana gönderdiniz. Altın Çevre Kursu'muz bütün alt yapı imkanları ile her şeyi barındıran bir kursumuz. Hocalarımız, çalışanlarımız büyük bir gayretle buranın başarıya ulaşması için, başarı çıtasının yükselmesi için gayret sarf ediyorlar. Yine aynı şekilde burada kendilerini zikretmemiz gereken hayır sahipleri var. Hayır sahipleri, bu kursun ne ihtiyacı olursa, onu karşılıyorlar. Yüce mevlam onlardan razı olsun" dedi.

Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da böyle anlamlı bir programa katılmaktan onur duyduğunu belirterek, kursun ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kuran Kursu Yöneticisi Ebubekir Yazar ise "Bugün burada 2025 yılının ocak ayından itibaren şu ana kadar hafızlığını bitirmiş olan 22 hafızımıza moral ve motivasyon vermek amacıyla ve ailelerinin bu kıymetli günlerinde onların yanlarında olması, bu mutluluğu paylaşması için ve hali hazırda kuran kursumuz içerisinde okuyan öğrencilerimize de örneklik teşkil etmesi için böyle bir programı düzenlemiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve dualarla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Akçakiraz'da Hafızlar İçin Özel Tören Düzenlendi - Son Dakika

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