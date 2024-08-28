Akçakoca'da balıkçılara sezon öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılara yönelik 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Akçakoca Balıkçı Barınağı ve Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yeni sezonda uyulması gereken kuralları anlattı.

Daha sonra balıkçılara, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi" tebliği hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, su ürünleri av yasakları, denetim esnasında karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.?