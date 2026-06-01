Akçakoca Belediye Başkan Vekilliğine Ak Partili Alev Ünal Seçildi

01.06.2026 19:38  Güncelleme: 20:54
(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Partili Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekili oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 belediye meclis üyesinin katıldığı seçimde ilk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9 oy aldı. CHP'nin desteklediği Naim Top'a 5 oy çıkarken, 1 üye boş oy kullandı.

Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü turda da 9 oy alan Alev Ünal, Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
