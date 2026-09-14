Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dalga boyunu 3 metreye çıkardı, balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dalga boyunu 3 metreye çıkardı, balıkçılar denize açılamadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 3 metreyi aştı. Rüzgar yüzünden denize açılamayan balıkçılar, teknelerini Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda güvenli bölgelere çekti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Sert esen rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 3 metreyi aştı.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda teknelerini güvenli bölgelere çekti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Denizcilik, Doğal Afet, Akçakoca, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dalga boyunu 3 metreye çıkardı, balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
17:23
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya’da deprem
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:32
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:49:10. #7.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dalga boyunu 3 metreye çıkardı, balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement