Akçakoca'da kuvvetli rüzgar dalga boyunu 3 metreye çıkardı, balıkçılar denize açılamadı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 3 metreyi aştı. Rüzgar yüzünden denize açılamayan balıkçılar, teknelerini Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda güvenli bölgelere çekti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Sert esen rüzgar nedeniyle Çuhallı ve Akçakoca Limanı açıklarında dalga boyu 3 metreyi aştı.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda teknelerini güvenli bölgelere çekti.
Kaynak: AA
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