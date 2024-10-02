Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aştı.
Mendireğe yakın noktada karada bekletilen 2 tekne, kızaklarından kayarak devrilmeleri sonucu hasar gördü.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün de denize açılamadı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Teknelere Zarar Verdi - Son Dakika
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