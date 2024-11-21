Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede denize açılamayan balıkçılardan bazıları, teknelerini vinç yardımıyla karaya çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak - Son Dakika
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