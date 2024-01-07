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Akçakoca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Akçakoca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.Y. idaresindeki bir otomobil ile Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Muzaffer Ilgaz ve otomobilde bulunan S.A. hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay anı ise bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Akçakoca\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı
07.01.2024 - 21:37,
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı 81 AAP 047 plakalı otomobil, Akçakoca-Kocaali kara yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A. ile 81 AAP 047 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ilgaz hayatını kaybetti.

Diğer yandan, kaza anı bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akçakoca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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