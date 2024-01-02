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Akçakoca'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Akçakoca'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açan kişi, elinden yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Akçakoca\'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Kişi Yaralandı
02.01.2024 - 00:25,
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açarken elinden yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'ndeki tekel büfesine giden E.Ü. ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarıya çıkan E.Ü. yanındaki pompalı tüfekle büfeye rastgele ateş etmeye başladı.

E.Ü, pompalı tüfekten çıkan mermilerden birinin eline isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Ü, olay yeri güvenlik çemberine alındıktan sonra emniyet ekiplerinin gözetiminde ambulansla Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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